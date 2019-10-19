أهمها شرب المياه.. 6 نصائح لحماية طفلِك من الأمراض الموسمية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أمنية قلاوون: تكثر الإصابة بالأمراض الفيروسية، مثل نزلات البرد والإنفلونزا، بسبب التقلبات المناخية التي يشهدها الطقس مع تغير الفصول، ويعتبر الأطفال من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بها، نتيجة ضعف جهازهم المناعي. للمزيد عن 6 نصائح لحماية طفلِك من الأمراض الموسمية.. اضغط هنا

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