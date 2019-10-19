أبرزهن نادين الراسي.. لبنانيات رفضن أوضاع بلدهن وساهمن بانتفاضة التغيير

شهد لبنان انتفاضة قوية في الأيام الماضية، حيث خرج الشعب اللبناني في مظاهرات مُطالبًا بإسقاط النظام، وكان للمرأة دورها المحوري، حيث شاركت الشابات والمسنات، الحفيدات والأمهات والجدات، الممثلات والمغنيات والإعلاميات، والعاملات بشتى المجالات في هذه الثورة.

فنانات شاركن في المظاهرات

نادين نجيم

تناقل مغردون فيديو للممثلة اللبنانية "نادين نجيم" وهي في حالة غضب شديدة، وكان بعضهم ممن يرون أنه لا يحق للفنانين والمشاهير الحديث عن أوضاع البلاد باعتبار أنهم لا يشاركون مواطنيها البسطاء المعاناة، على حد تعبيرهم.

ورحّب آخرون بمشاركة نجيم وغيرها من الفنانات في المظاهرات التي تشهد مواجهات مع قوات الأمن، بالإضافة إلى بعض أعمال العنف.

نادين الراسي

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة اللبنانية "نادين الراسي" وهي تشارك في حرق الإطارات في الشارع، بعد كلمة قالت فيها إنها "جُوّعت وشرّدت من منزلها".

وبعيدًا عن الفنانات اللاتي شاركن فعليًا في المظاهرات، عبرن فنانات لبنانيات عبر صفحاتهن الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، عن دعمهنّ للمتظاهرين واصطفافهن وراء مطالبهم.

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ومن بين هؤلاء من تزامن اندلاع المظاهرات مع وجودهن خارج لبنان، مثل الفنانة اللبنانية إليسا، ونانسي عجرم.

نانسي عجرم

وتضامنت نانسي عجرم بدورها مع احتجاجات الشارع اللبناني، قائلة عبر حسابها على "تويتر": "كل لحظة وكل تكة قلبي مع بلدي، نحنا شعب بنستاهل نعيش وحقنا نعيش بكرامة، الله يحمي لبنان".

إليسا

وشهدت ساحات المظاهرات وجود نساء من كل الأعمار، من بينهن السيّدة المتقدّمة في السن تخاطب أحد الجنود الذين يقفون على الحاجز الأمني.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لفتاة تركل رجل أمن مسلّح، ولقبوها بـ"أيقونة المظاهرات".