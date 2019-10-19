جيجي حديد تستعين بالموضة للردِّ على حبيبها.. وهذه سعر الإطلالة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أنَّ عارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد، قررت استخدام مجال عملها في الموضة والأزياء لتوضيح سبب انفصالها عن كاميرون تايلور؛ إذ ارتدت سُترةً مكتوبًا عليها عبارة توضح استياءها.

وكشفت تقارير صحفية عن أنَّ جيجي ارتدت سترةً لا تتجاوز قيمتها الـ 194 دولارًا، مكتوبًا عليها عبارة بخطٍ كبيرٍ ولونٍ لامع: "الولاد يكذبون، مع السلامة"، وذلك أثناء تجولها في أحد شوارع نيويورك.

وأثارت هذه العبارة المكتوبة على سترة حديد حيرة متابعيها، عما إذا كانت قصدت بها حبيبها السابق كاميرون تايلور، أو أنَّ هذه العبارة جاءت بمثابةِ ردٍ على ما قاله تايلور لمجلة "إنترتينمنت تونايت" عندما سُئل عن علاقته بها فأجاب أنّهما مجرد أصدقاء ولا يحتاج إلى أن يعلن عن علاقتهما، فحديد إنسانةٌ طيبة ورائعة وأريد الإبقاء على علاقة ودودة معها ليس أكثر.

يذكر أنَّ علاقة حديد وتايلور بدأت سريعًا؛ إذ شوهدا معًا وهما يتسوقان وكانت تساعده في شراء احتياجات شقته في نيويورك، ولكن بعد فترة قصيرة بدأ تايلور في الظهور والقول بأنَّ جيجي مجرد صديقة، ليتوقفا بعد ذلك عن الظهور معًا، إذ لم تتم مشاهدتهما علنًا منذ ذلك الحين إلى أن ظهرت بالعبارة على سترتها التي أثارت الجدل.