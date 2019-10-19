6 نصائح للوقاية من السرطان: الرياضة شيء أساسي

يعاني العالم بأسره من زيادة معدلات الإصابة بمرض السرطان، وللعمل على الوقاية من هذا المرض الخبيث، عليك الابتعاد عن بعض السلوكيات الخاطئة.

وأكدت دراسة علمية نشرتها مجلة "كاركينوجينسيس"، بقيادة فريق من جامعة كاليفورنيا في بيركلي، أن هناك عوامل عديدة تسبب في الإصابة بمرض السرطان، منها الإشعاعات الصادرة عن الشمس، وملامسة المواد المشعة، ونمط الحياة غير الصحي، مثل إدمان الكحول والتدخين والنظام الغذائي المليء بالدهون والسكريات، بحسب موقع "سكاي نيوز".

وأشارت الدراسة إلى 6 نصائح تقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

ممارسة الرياضة

الحفاظ على الوزن المثالي للجسم عن طريق الرياضة، يقلل مخاطر إصابتك بالعديد من أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان الثدي والبروستاتا والرئة والقولون والكلى.

تجنب السلوكيات الخطيرة

يجب عدم مشاركة الإبر، كونها تؤدي إلى الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية (HIV)، بالإضافة إلى التهاب الكبد B والتهاب الكبد C، الذي يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان الكبد.

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تجنب التبغ

استخدام أي نوع من أنواع التبغ يضعك في مسار صدامي مع السرطان، حيث جرى الربط بين التدخين وأنواع مختلفة من السرطان، مثل الرئة والفم والحلق والحنجرة والبنكرياس والمثانة وعنق الرحم والكلى.

النظام الغذائي

تناول كمية كبيرة من الفواكه والخضراوات، وكذلك الحبوب الكاملة والبقوليات، يجنب الشخص العديد من أمراض السرطان، كما ينصح الخبراء بتجنب السمنة من خلال اتباع نظام غذائي أقل دهونا وسعرات حرارية، مع الابتعاد تماما عن اللحوم المصنعة.

الحماية من الشمس

يعد سرطان الجلد واحدا من أكثر أنواع السرطان شيوعا، وهو من أكثر الأنواع القابلة للوقاية، لذا عليك تجنب شمس منتصف النهار، وينصح الخبراء بالابتعاد عن الشمس بين الساعة العاشرة صباحا والرابعة عصرا، حيث تكون أشعة الشمس أقوى ما يمكن.

لقاح ضد السرطان

تتضمن الوقاية من السرطان الحماية من حالات عدوى فيروسية معينة، مثل الالتهاب الكبدي الوبائي" ب"، حيث يمكنه أن يزيد من فرص الإصابة بسرطان الكبد، لذا يوصى بلقاح التهاب الكبد B للبالغين الذين تحيط بهم مخاطر عالية.

وهناك تطعيم جديد ضد فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، والذي يمكن أن يؤدي إلى سرطان عنق الرحم والسرطانات الأخرى التي تصيب الأعضاء التناسلية، لذا ينصح باستخدامه للبنات والبنين من عمر 11 و12 عاما.