هبة مجدي تستعد للسفر إلى السعودية بـ إطلالة هادئة

تألقت الفنانة الشابة هبة مجدي، بـ"لوك" بسيط ومميز، بتوقيع خبيرة التجميل ريهام خليفة، حيث ظهرت بمكياج بسسط للغاية، اعتمد على الألوان الترابية.

وبدت هبة مجدي، بـ"فاونديشن" باللون البرونزي، مع البلاشر الخوخي، وأحمر الشفاه البسيط، واعتمدت على تحديد ملامحها بـ"كونتور" و"هايلايتر" فاتح.

وظهرت "مجدي" بشعر قصير "ليس" ومتدرج، مع ملابس بيضاء دون نقوشات أو رسمومات.

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لا يناسبها المكياج الثقيل

ومن جهتها، قالت ريهام خليفة، التي تعاونت مع "هبة" في العديد من الأعمال وجلسات التصوير التي ظهرت بها، أن ملامح الفنانة تُصنف بالسهل الممتنع، خاصة أنها ناعمة وجذابة.

وأضافت أن هبة لا يناسبها الماكياج الثقيل، وأن أفضل اختيار لها، هو استخدام الألوان الترابية الهادئة مع تحديد عينيها، لإبراز لونها.

هبة مجدي تستعد للسفر إلى السعودية

وأعلنت الفنانة هبة مجدي، مؤخرًا، عن سفرها للسعودية، من خلال نشرها مجموعة من الصور، عبر حسابها على إنستجرام، من كواليس العرض المسرحي "الملك لير"، وعلقت: "انتظروا عرض الملك لير في الرياض، قريبا، موسم الرياض".