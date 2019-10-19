صور.. ريهام سعيد تكشف مهنة ابنتها الوحيدة: فخورة بيكي

كشفت الإعلامية ريهام سعيد عن مهنة ابنتها الوحيدة، عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأرفقت ريهام صورة لأمينة برفقة عدد من الطهاة، معبرة عن مدى فخرها واعتزازها بعمل ابنتها، قائلة: "اشتغلوا واتعبوا واتعلموا، أمينة بنتي الوحيدة فخورة بيكي وبحبك أوي".

لقيت الصورة استحسان المتابعين، وحصدت على ما يقرب من 13 ألف تسجيل إعجاب، بالإضافة إلى مئات التعليقات منها: "برافو أمينة، ماشاء الله طباخة مهنة عمري مافكرت فيها والله لكن حلوة بجد، ربنا يحفظها ويخليهالك، قمر طالعة لمامتها، شابوه ليكي ولأمينة".

ريهام سعيد تعلن إصابة نجلها بفيروس خطير

وكانت ناشدت الإعلامية المعتزلة ريهام سعيد، جمهورها، بالدعاء لطفلها بالشفاء العاجل، وذلك بعدما تعرض لوعكة صحية، دخل على إثرها أحد المستشفيات.

ونشرت "ريهام" صورة لابنها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث يعاني من كسر في قدمه، فضلا عن تلقيه التحاليل الطبية.

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وتلقت ريهام سعيد، تعليقا من أحد متابعيها على هذه الصورة، قائلًا: "ابنك قاعد في مستشفى ملوكي، وإحنا بنتعالج في خرابة.. يا بخت ابنك.. أنا ابن عمي مات بسبب أنه مفيش سرير في مستشفى.. وابنك رجليه اتكسرت ومقعدينه في أوضة.. ثراء فاحش".

واستنكرت المذيعة المعتزلة، هذا التعليق، إذ قالت: "أنا ابني رجليه اتكسرت وعنده فيروس خطير.. بتبص على سرير؟.. طب خد السرير وادينا الصحة.. ده أنت أسود أوي.. روح اتعالج".

ريهام سعيد تطلب الدعاء من جمهورها: بكره هتحاكم على إهانة مرضى السمنة

طالبت الإعلامية ريهام سعيد جمهورها بالدعاء لها، قبيل حضور جلسة محاكمتها في اتهامها بالإساءة إلى المرأة المصرية بتصريحاتها عن السمنة، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت ريهام مقطع فيديو من إحدى الحلقات السابقة لها من برنامجها "صبايا الخير"، وأرفقت تعليقًا تطلب من متابعيها الدعاء لها، قائلةً: "أنا كان ليا الشرف أخدم بلدي 15 سنة، أنا بتحاكم بكره لإهانة مرضى السمنة، أرجو الدعاء".

وحصد الفيديو على ما يقرب من 42 ألف نسبة مشاهدة، ومئات التعليقات.

ودخلت ريهام في مشادة مع أحد المتابعين، حيث علقت إحداهن، قائلةً: "حسبي الله ونعم الوكيل فيكي على اللي حبستيه ظلم وهيتردلك أما تلاقي نفسك جوه السجن زيه، ومش عارفة تشوفي عيالك"، لترد ريهام عليها، قائلةً: "أنا ولا سرقت ولا قتلت ولا تاجرت في مخدرات، مش فاكرة إني عملت لقاء مع حد قال إن السمان عايشين ميتين، هو انتي جوزك حرامي ولا إيه".