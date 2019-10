بعد تسريب صورها الخادشة.. 23 معلومة عن الأمريكية ديمي لوفاتو

أثارت الفنانة الأمريكية ديمي لوفاتو، الجدل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، بعد انتشار بعض الصور الخادشة للحياء، لها، حيث تعرض حسابها في تطبيق "سناب شات" للاختراق، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

من هي الفنانة ديمي لوفاتو

يرصد "هُن" أبرز المعلومات عن ديمي لوفاتو، بحسب موقع "Demi Lovato WEB".

- مغنية وممثلة أمريكية، تُدعى ديميتريا ديفون لوفاتو، وشهيرة عالميا باسم "ديمي لوفاتو".

- ولدت يوم 20 أغسطس عام 1992، وهي تبلغ من العمر 27 عاما.

- ولدت في ألباكركي، في ولاية نيومكسيكو، بالمنطقة الجنوبية الغربية من الولايات المتحدة الأمريكية.

- بدأت حياتها المهنية في عمر 10 سنوات.

- أصبحت ناجحة جدا في مجالها، خلال فترة وجيزة، وفي رصيدها العديد من الأغاني الناجحة والجوائز.

- اشتهرت في البداية بمسلسلات وأفلام ديزني، وبدأت التمثيل منذ الطفولة في برنامج Barney & Friends.

- في عام 2007 نالت "لوفاتو" دورًا في برنامج قصير على قناة ديزني يدعى As the Bell Rings، ثم مثّلت دور البطولة بفيلم Camp Rock، والذي خلال تصويرها له بدأت بتسجيل 3 من أغانيه، كما أطلقت عددًا من الأغاني المنفردة منذ ذلك الوقت.

- غنت لوفاتو That's How You Know، في العام 2008، والتي رشحت لنيل جائزة أوسكار من فيلم Enchanted.

- بدأت في 2008 أيضا، تصوير فيلمها الثاني على قناة ديزني Princess Protection Program، كما أطلقت أول ألبوم لها Don't Forget، والذي احتل المرتبة الثانية على لائحة Billboard 200.

- حصلت ديمي على دور البطولة في برنامج ديزني Sonny with a Chance، خلال العام 2009،.

- شهد 2009 أيضا إطلاقها ثاني ألبوماتها Here We Go Again، وهي الأغنية التي حملت اسمه، ووصلت للمرتبة الـ 15 على لائحة الـ Billboard Hot 100.

- وفي عام 2011 أطلقت ديمي ألبومها Unbroken، الذي احتوى على أغنية Skyscraper التي صُنفت ضمن أفضل 10 على لائحة الأغاني البلاتينية.

- أصبحت لوفاتو حكمًا في برنامج المنافسات التلفزيوني The X Factor من العام 2012 لعام 2013.

- في عام 2013 عادت لوفاتو للتمثيل بدور مكرر في السلسلة الموسيقية الناجحة Glee.

- في 2015 أطلقت لوفاتو أغنية منفردة جديدة بعنوان Cool for the Summer من ألبوم Confident، الأغنية وصلت للمرتبة الحادية عشرة على قائمة المئة الأكثر رواجًا، بينما الألبوم وصل للمرتبة الثانية على لوائح الـ 200 Billboard.

- كانت ديمي لوفاتو، المتحدثة الرسمية لشركة Hasbro عن الأغاني الناجحة، وأيضًا قدمت العديد من المقاطع الصوتية الناجحة للراديو والتليفزيون، لشركات مثل Denny's، Radica، وHasbro.

معاناة ديمي لوفاتو

- بحلول عام 2013 أصبحت لوفاتو أكثر صراحة بخصوص معاناتها الشخصية، واعترفت أنها خاضت معركة جوهرية مع مشكلة إدمان المخدرات، والتنمر.

- أعلنت كذلك عن أنها مصابة بالاضطراب ثنائي القطب، واضطراب الأكل، وأنها تستخدم الأدوية للتحكم بحالتها.

- تابعت "ديمي" تعليمها في المنزل، بعد أن كانت ضحية للتنمر في المدرسة، حيث ذكرت أن مجموعة من الناس تجمعوا ووقَّعوا عريضة، تقول "كلنا نكره ديمي لوفاتو"، ومؤخرًا ساهمت مع منظمة تسمى 'PACER'، التي تساعد الناس الذين يعانون من التنمر.

- وفي عام 2010 أصبحت لوفاتو ضحية الاكتئاب واضطراب الأكل، وطلبت المساعدة الطبية لحل المشكلة عن طريق دخول مركز إعادة التأهيل.

- دخلت "ديمي" المستشفى في 2018، بعد تعاطيها جرعة زائدة من مادة الهيروين المخدرة، ثم عادت بعد ذلك من إعادة التأهيل، لبدء أسلوب حياة رصين، مبتعدة عن مسببات الإدمان.

- ديمي لديها وشم كلمة "stay" على رسغها الأيسر، وكلمة "strong" على رسغها الأيمن، وقالت إن الهدف من هذا الوشم هو تذكير نفسها بأن تبقى قوية عندما تفكر بالانتحار.

- صُنفت ديمي في المرتبة 53 ضمن النساء الـ100 الأكثر إثارة وفقًا لـBritish FHM.