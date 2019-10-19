رغم حملها.. إطلالة جذابة لمي كساب مع منى الشاذلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:
استطاعت الفنانة مي كساب أن تجذب إليها الأنظار في أحدث ظهور لها خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي بإطلالة أنيقة.
وعلى الرغم من أن الإطلالة كشفت عن علامات الحمل عليها، إلا أنها بدت بغاية أنوثتها وأناقتها، إذ ارتدت "مي" فستانًا طويلًا باللون الكشمير الفاتح، محكم من أسفل دوران الصدر مباشرةً، وانسدل بعد ذلك واسعًا لأسفل، وتميز بطبقات كشاكش عند منطقة الصدر.
تميز فستانها بخامة الشيفون المنفوش، الذي أخذ صيحة كبيرة وسيطر على عالم الموضة منذ العام الماضي ومن المتوقع أن يستمر حتى الموسم المقبل هذا الفستان يناسب صاحبات الجسم النحيف من الأعلى.
ونسقت "مي" الإكسسوارات باللون الفضي، واعتمدت على تصفيفة شعر ذيل حصان مع إسدال خصلات شعرها بطريقة جذابة، ووضعت مكياج قوى، اعتمدت فيه على البلاشر الناعم مع أحمر شفاه باللون النبيتي.
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