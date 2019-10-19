مكياج ربيع 2020... ألوان تحاكي الطبيعة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 أكتوبر 2019 04:41 مساءً - بالإمكان تلخيص اتجاهات مكياج ربيع 2020 بعنوان واحد: ألوان حيوية تحاكي الطبيعة. فإذا كنت من متابعات الموضة، لا بد أنك لاحظت أن أساليب المكياج التي أُطلقت خلال أسابيع الموضة العالمية لموسم ربيع 2020، نابضة بالحياة، وتتميز بألوانها المنعشة والحيوية.

وفي هذا المقال، جمعنا لك أبرز خطوط مكياج ربيع 2020، فاطلعي عليها ولا تترددي في تجربتها.



مكياج عيون القطة النيون

إذا كنت من محبات مكياج عيون القطة، فأت محظوظة جداً، كونه سيكون من أبرز صيحات مكياج ربيع 2020، إنما هذه المرة بألوان النيون المنعشة والحيوية. بالتالي، لتحقيق مكياج عيون القطة النيون، استبدلي الأيلاينر الأسود بقل الكحل الأخضر الساطع، وارسمي به خطاً عريضاً على طول الرمش العلوي، على أن يكون ممتداً الى خارج العين ومجنحاً.

موضة مكياج عيون القطة النيون



الكحل الأبيض

أما إن كنت لا تملكين الشجاعة الكافية لتجربة ألوان وأساليب المكياج الفاقعة أو الحيوية جداً، فننصحك في ربيع 2020، باستخدام الكحل الأبيض، فهو إحدى صيحات المكياج التي ستكون رائجة خلال هذا الفصل. قومي برسم خط أبيض على طول الرمش العلوي، على أن ينتهي مجنحاً قليلاً، مع لمسة خفيفة تحت الجفن السفلي. ننصحك باستخدام قلم كحل باللون الأبيض الكريمي.

موضة الكحل الأبيض



المكياج اللامع

في عروض أزياء دار شانيل Chanel لربيع 2020، تألقت العارضات، بجفون وشفاه وبشرة لامعة ومتوهجة، وهذا دليل ساطع على أن المكياج اللامع سيحتل حيزاً مهماً في صيحات المكياج لهذا الموسم، لا سيما أنه يمنح المرأة إطلالة أنثوية وجذابة وناعمة في الوقت نفسه. طبقي ملمع الوجه على الجفنين وعظام الفك وجسر الأنف. أما الشفتان، فطبقي عليهما أحمر الشفاه اللامع، أو بلسم الشفاه اللامع والملون.

موضة المكياج اللامع



مكياج العيون الأومبري

يعتبر المكياج الأومبري بالألوان الحيوية، مثل الأخضر والأصفر والبرتقالي، والذهبي... مثالياً لمهرجانات وحفلات الربيع المليئة بالمرح والنشاط، فهو سيكون رائجاً جداً خلال هذا الموسم، وسيمنحك إطلالة منعشة. استخدمي مزيج الألوان الذي ترغبين فيه وطبقيها بشكل متدرج، إلا أن مكياج العيون الأومبري بألوان الذهبي والأصفر والبرتقالي سيشكل خياراً رائعاً لك.

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موضة مكياج العيون الأومبري

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