موديلات مناكير مميزة لمناسبات وسهرات الشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 أكتوبر 2019 04:41 مساءً - لتكوني على استعداد لمناسبات وسهرات الشتاء، لا بد أن تطلعي على أبرز صيحات الموضة لتواكبي بها كل جديد ومميز، بما فيها موديلات المناكير الجديدة والعصرية، بحيث تكملين بها إطلالتك الشتوية الراقية.

انطلاقاً من ذلك، سنعرفك في ما يلي، الى موديلات مناكير مميزة لمناسبات الشتاء، ستجعل أظافرك في غاية الأناقة والجاذبية.



مزيج الأحمر والوردي والذهبي

موديلات المناكير التي تمزج بين ألوان عدة بشكل متناغم، ستكون رائجة جداً خلال مناسبات شتاء 2020، إنما يجب الحرص على استخدام الألوان المناسبة التي تتماشى مع بعضها البعض. بالتالي يعد مزيج الأحمر والوردي والذهبي خياراً رائعاً لك لتزيين أظافرك به والحصول على إطلالة متكاملة مفعمة بالأنوثة.

موديلات مناكير جديدة



الأظافر الشفافة المزينة بالرموز الحمراء

لقد أصبح بإمكانك هذا الشتاء الاستغناء عن المناكير الداكن أو الفاتح على كامل أظافرك، واستبداله بالأظافر الشفافة المزينة برموز حمراء ناعمة ومميزة، تلائم كثيراً أعياد ومناسبات الشتاء، وهي كفيلة بأن تجعل أظافرك ذات مظهر رائع.

أجمل موديلات المناكير



أظافر بياض الثلج

بغض النظر عن طول أظافرك، أكملي إطلالتك هذا الشتاء بألوان مشرقة تجعل يديك أفتح وأكثر توهجاً. لذلك، فإن أظافر بياض الثلج هي أحد الخيارات الرائعة لشتاء 2020، كونها تتناغم مع أجواء الأعياد والمناسبات، وتتلاءم مع ألوان الأزياء الشتوية الداكنة. ولإضفاء مزيد من التميز على أظافرك، زيني زينيها برسمة ناعمة باللونين الأحمر والأخضر.

موديلات مناكير للشتاء



المناكير الأحمر المزين بالأبيض الثلجي

يشكل المناكير الأحمر خياراً رائعاً ودائماً لمناسبات الشتاء. وللحصول على أجمل موديل أظافر أحمر، استخدمي طلاء الأظافر المات والبراق على كامل أظافرك بشكل متناغم، وحين تجف أظافرك، ارسمي عليها موديلات ناعمة جداً بالمناكير الأبيض الثلجي.

مناكير أحمر مزين



الأظافر البراقة المزينة بالنجوم

يعد موديل الأظافر هذا من أروع الخيارات لتزيين الأظافر خلال مناسبات الشتاء، حيث يجعل أظافرك تحفة فنية براقة مزينة بالنجوم السوداء الناعمة. ولتحقيق أفضل رسمة أظافر، اعتمدي المناكير الذهبي البراق، من ثم زيني أظافرك برسمة النجمة باستخدام المناكير الأسود اللامع.

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موديل مناكير مميز

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