كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 أكتوبر 2019 04:41 مساءً - من الآن فصاعداً، يمكنك أن تقولي وداعاً للهالات السوداء تحت العين، الخطوط الدقيقة حول العين، وأيضاً التجاعيد، خصوصاً أن مشاكل منطقة العين هذه تسبب أكبر مصدر قلق لغالبية النساء. وتختلف كريمات العين عن كريمات الوجه، كونها تُصمَّم لتستهدف الشوائب والمشاكل والعيوب التي تعاني منها منطقة العين. بالتالي، إذا كنت ترغبين في الحفاظ على نظرات ساحرة وعينين شابتين ومشرقتين، سنقدم لك في ما يلي أفضل كريمات العين وفقاً لخبراء التجميل.



Absolue Revitalizing Eye Cream من لانكوم

لقد فاز كريم العين هذا من لانكوم Lancôme، بأحدث الاختبارات التي تُجرى على الكريمات المخصصة لمحيط العين، وهو كريم فاخر يعمل على ترطيب محيط العين، والمساهمة في التقليل من التجاعيد والخطوط الدقيقة، إضافة الى أنه يخفف من الهالات السوداء والانتفاخات تحت العين. وخلال أربعة أسابيع، ستلمسين فرقاً ملحوظاً في منطقة حول العين.

كريم العين من لانكوم



Multi Correxion 5 in 1 Eye Cream من ROC

يعمل كريم العين هذا، على معالجة العديد من المشاكل التي يمكن أن تصيب محيط العين. وقد أثبت قدرة كبيرة على إزالة التجاعيد والخطوط الدقيقة، والقضاء على الهالات السوداء، ناهيك عن أنه يعمل على ترطيب البشرة الحساسة المحيطة بالعين.

كريم العين من ROC



SkinActive Ultra Lift Anti Wrinkle Eye Cream من Garnier

إنه أحد أفضل كريمات العين المضادة لشيخوخة الجلد، فهو يتميز بتركيبته الخفيفة التي تتغلغل في محيط العين، لتوفر لهذه المنطقة من الوجه الترطيب اللازم، الذي يمنع بدوره إصابة منطقة العين بالتجاعيد المبكرة. كذلك، سيمنح هذا الكريم عينيك الإشراقة والتوهج.

كريم العين من غارنييه



Eyes Brightening Eye Cream من OLAY

يمتلك هذا الكريم قدرة كبيرة على تعبئة الخطوط الدقيقة حول العين، التي تظهر بشكل واضح خصوصاً عند تطبيق مستحضرات المكياج، فهو صُمم خصيصاً لإزالة هذه الخطوط والعمل على ترطيب منطقة العين بالشكل اللازم، فلا تترددي في تجربته، إذ ستلمسين النتائج خلال فترة قصيرة.

كريم العين من OLAY



Le Lift Crème Yeux Firming Anti-Wrinkle Eye Cream من شانيل

لقد احتل كريم العين هذا من شانيل، خلال عام 2018، أعلى المراتب بين كريمات العين الأخرى، فتركيبته اللطيفة ترطب بفعالية محيط العين على مدار أكثر من ست ساعات، مما يحافظ عليه ناعم الملمس، ويساعده في مكافحة ظهور علامات التقدم في السن.

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كريم العين من شانيل

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