زيت طبيعي لا تستغني عنه النجمة كيلي جينر

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 أكتوبر 2019 04:41 مساءً - إذا كنت تعتقدين أنك بحاجة الى أموال باهظة للحصول على جمال ونضارة بشرة النجمة الشابة كيلي جينر، فأنت مخطئة جداً. فنجمة تلفزيون الواقع المشهورة شاركت متابعيها مؤخراً بعض النصائح المتعلقة بالعناية بالبشرة، حيث أكدت أن زيت الجوجوبا هو الزيت الطبيعي الذي لا تستغني عنه في روتين العناية بالبشرة خاصتها، لا سيما خلال الليل.

انطلاقاً من ذلك، سنعرفك الى فوائد زيت الجوجوبا، التي دفعت كيلي جينر الى استخدامه بشكل دائم.

النجمة كيلي جينر



عناية مطلقة بالبشرة

تواظب النجمة كيلي جينر، كما تقول، على استخدام الزيوت الطبيعية المفيدة والمغذية للبشرة، وهي كثيرة. إلا أن زيت الجوجوبا يحتل المرتبة الأولى بين الزيوت الطبيعية التي تستخدمها يومياً، قبل الخلود الى النوم. فعلى رغم صغر سنها، إلا أن جينر تولي العناية القصوى ببشرتها لحمايتها من العوامل الضارة والاستخدام الدائم لمستحضرات المكياج. إذ يعمل زيت الجوجوبا على مكافحة التهابات البشرة وتأخير ظهور التجاعيد، والتقليل من الخطوط الدقيقة حول العين، وغيرها من علامات التقدم في السن، إضافة الى أنه يؤمن الترطيب اللازم للبشرة. وهكذا، تستطعين ببضعة دولارات فقط، الحفاظ على بشرة شابة وندية ومشرقة على الدوام. فمن منا لا يرغب في الحصول على بشرة متوهجة ومشرقة بشكل طبيعي، كبشرة النجمة كيلي جينر؟ علماً أنها تستخدم الزيت نفسه على شعرها، حيث تطبقه على فروة رأسها وخصلات شعرها بشكل دوري، وهذا ما يفسر مظهر شعرها المتألق والحيوي واللامع.

فوائد زيت الجوجوبا للبشرة



زيت الجوجوبا الذي تستخدمه كيلي جينر

تستخدم النجمة كيلي جينر تحديداًJojoba Oil Certified Organic، من علامة كيت بلانك، والذي يشتمل على فوائد كثيرة للبشرة والشعر أيضاً. إذ إنه زيت طبيعي نقي خال من المواد المضرة، وقد أثبت قدرة عالية على تنعيم البشرة ومنحها مظهراً مشرقاً وحيوياً، وهو يصلح لاستخدامه كمرطب يومي للبشرة. يتغلغل زيت الجوجوبا هذا في أعماق البشرة، ليساعد في ترطيب البشرة وإزالة أثار المكياج، والتقليل من التجاعيد والخطوط الدقيقة. إضافة الى ذلك، يعالج هذا الزيت جفاف الشفتين ومعالجة التشققات التي تصاب بها، كما يساعد في معالجة البثور وحب الشباب والندبات الناتجة منه.

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