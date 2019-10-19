كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 أكتوبر 2019 04:41 مساءً - تطل علينا هذا شتاء ألوان مناكير مميزة تناسب الأجواء الباردة وتكمل إطلالتك، لا سيما أن تطبيق طلاء الأظافر في هذا الموسم يعمل على حماية الأظافر من التقشر والتكسّر نتيجة الهواء الجاف والبرد الشديد، وهكذا تحصلين على أظافر أنيقة ومميزة طوال الشتاء.

وفي ما يلي، سنقدم لك أجمل ألوان المناكير لهذا الشتاء، فاختاري من بينها ما يعجبك.



الأخضر الداكن

إذا كانت الألوان الداكنة هي خيارك المفضل خلال الشتاء، فلا تترددي في اعتماد المناكير الأخضر الداكن، فهو لون أنيق وشتوي، ويتماشى مع الأزياء الشتوية الأنيقة. وللحصول على أفضل النتائج، ننصحك باستخدام طلاء الأظافر الأخضر الداكن من علامة OPI.

المناكير الأخضر الداكن



الرمادي الداكن

المناكير الرمادي الداكن هو أحد أجمل ألوان المناكير الرائجة لهذا الشتاء، فهو لون هادئ ويلائم ذوات البشرة السمراء والفاتحة على حد سواء. فإن كنت ترغبين في تجربة المناكير الرمادي الداكن، ننصحك باعتماد هذا اللون من علامة Essie.

المناكير الرمادي الداكن



الفضي اللامع

إنه أحد ألوان المناكير الأنيقة التي تلائم مناسبات وأعياد الشتاء، حيث يجعل أظافرك لامعة ولافتة للنظر. كما أنه لون عملي كونه يتناغم مع مختلف ألوان الملابس. وللحصول على أظافر مثالية، ننصحك باعتماد المناكير الفضي اللامع من علامة Revlon.

المناكير الفضي



الزهري اللؤلؤي

إن كنت تمتلكين بشرة داكنة، فإن المناكير الزهري اللؤلؤي سيكون خياراً مثالياً لك هذا الشتاء، حيث سيجعل يديك وأظافرك أكثر إشراقاً، إضافة الى أنه أحد ألوان طلاء الأظافر الرائجة لشتاء 2020. ننصحك باعتماد المناكير الزهري اللؤلؤي من علامة شانيل Chanel.

المناكير الزهري اللؤلؤي من شانيل



الأسود البراق

سيجعل هذا المناكير أظافرك كالنجوم المتلألئة البراقة، فلا تترددي في تجربته خلال هذا الشتاء، إذ إنه لون رائج جداً ويحاكي أجدد صيحات المناكير. بإمكانك اعتماد المناكير الأسود البراق مباشرة على أظافرك، أو تطبيقه فوق المناكير المفضل لديك. ننصحك بتجربة المناكير الأسود البراق من علامة Lakur.

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المناكير الأسود البراق



الأحمر الخمري

لا شك أن اللون الأحمر هو أحد الألوان المفضلة لغالبية النساء، كما أنه موضة لا تبطل. وهذا الشتاء، يبرز المناكير الأحمر الخمري ليكمل إطلالتك الشتوية ويجعل مظهر أظافرك أنيقاً وجذاباً. ننصحك باعتماد المناكير الأحمر الخمري من علامة Marc Jacobs.

المناكير الأحمر الخمري

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