كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 أكتوبر 2019 04:41 مساءً - إذا كنت ترغبين في الحصول على شعر مالس وناعم كالحرير، بعيداً عن علاج الشعر بالكيراتين، الذي له مضار كثيرة على صحة الشعر وفورة الرأس، سنقدم لك في ما يلي خلطات طبيعية للشعر بمفعول الكيراتين، تخولك الحصول على شعر مستقيم ومفعم بالحيوية واللمعان.

خلطات طبيعية بمفعول الكيراتين



خلطة الليمون وحليب جوز الهند

اخلطي ربع كوب من حليب جوز الهند وملعقة كبيرة من عصير الليمون الحامض. وحين يصبح الخليط متجانساً، ضعيه في الثلاجة لمدة ليلة كاملة. من ثم، طبقي الخليط على كامل شعرك واتركيه لمدة نصف ساعة. بعدها، اغسلي شعرك بشامبو خال من الكبريت وشطفيه بالماء الفاتر.



خلطة العسل والحليب

امزجي ربع كوب من الحليب السائل مع ملعقتين كبيرتين من العسل. وحيت تمتزج المكونات جيداً، ضعيها على شعرك، من الجذور وحتى الأطراف، واتركيها لمدة ساعتين. من ثم، اغسلي شعر بشامبو ذي تركيبة خفيفة خالية من الكبريت، وشطفيه بالماء الدافئ.

خلطات طبيعية للشعر



خلطة الموز والبيض

اطحني ثمرة موز في الخلاط الكهربائي من دون نزع قشرتها، من ثم أضيفي إليها صفار بيضتين، مع الاستمرار في الطحن الى أن تحصلي على خليط متجانس. بعدها، بللي شعرك جيداً بالمياه الدافئة وطبقي الخليط على فروة الرأس والشعر من الجذور وحتى الأطراف. من ثم، لفي شعرك جيداً بغطاء بلاستيكي مخصص للشعر، وذلك لمدة ساعتين. بعدها، اغسلي شعرك بالشامبو وشطفيه بالمياه الدافئة.



خلطة الألوفيرا والزيوت

اخلطي ملعقتين كبيرتين من جل الألوفيرا وملعقة كبيرة من الماء بشكل جيد. بعدها، أضيفي الى الخليط ملعقة كبيرة من ماء الورد مع المواظبة على تحريك المزيج. من ثم، أضيفي تدريجاً ملعقتين كبيرتين من زيت اللوز وملعقتين كبيرتين من زيت شجرة الشاي، واستمري في التحريك الى أن يصبح الخليط متجانساً. من ثم، بلّلي شعرك بالماء جيداً، من ثم قومي بتطبيق الخلطة على شعرك بكميات متساوية، مع التركيز على أطراف الشعر. بعدها، دلكي خصلات شعرك بشكل جيد لتوزيع الخلطة على أنحاء الشعر كافة. من ثم، لفي شعرك بغطاء مخصص للرأس واتركيه لمدة ساعتين. بعدها، اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية.

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