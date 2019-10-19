كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 أكتوبر 2019 04:41 مساءً - كثيرًا ما نشاهد الملكات والأميرات يرافقن أزواجهنّ في المناسبات والرحلات الرسمية، والتي أحيانًا تكون إلى دول بعيدة ووجهات غير متوقعة. ومؤخرًا سافرت كايت ميدلتون Kate Middleton دوقة كامبريدج برفقة زوجها الأمير ويليام Prince William إلى باكستان في زيارة رسمية، وقد اختارت لهذه الزيارة كما تفرض العادات والتقاليد أزياءً خاصة، احترمت فيها عادات البلد، ومنها أنها ارتدت الحجاب أو غطاء الرأس خلال زيارتها للمسجد هناك، وكنا من فترة قصيرة قد شاهدنا أيضًا ميغان ماركل Meghan Markle برفقة زوجها الأمير هاري Prince Harry في جنوب أفريقيا، وقد اعتمدت أيضًا الحجاب خلال زيارتها الجامع هنالك أيضًا، وهذا الأمر ليس بالغريب على العائلة الملكية، حيث إنّ الليدي ديانا الراحلة كانت السبّاقة لاعتماد اطلالات تحترم تقاليد البلد الذي تقوم بزيارته، ورأيناها في زيارة لها في مصر أيضًا وقد اعتمدت غطاء الرأس.



كايت ميدلتون وميغان ماركل بعد الراحلة ديانا في الحجاب

الحجاب كما اعتمدته نساء العائلة المالكة البريطانية





شاهدنا كايت ميدلتون Kate Middleton مؤخرًا وقد نسقت اطلالة تقليدية أنيقة في تصميم باكستاني باللون الأخضر، وقد أكملت الاطلالة بغطاء للرأس من اللون نفسه، وقبلها كنا قد شاهدنا ميغان ماركل Meghan Markle أيضًا وقد اعتمدت غطاء الرأس مع فستان زيتي طويل اختارته لزيارة لها لجنوب أفريقيا، ومن قبلهما كنا قد شاهدنا الليدي ديانا وقد اعتمدت غطاء الرأس مع اطلالات أنيقة ومحتشمة.

نساء العائلة المالكة في أزياء تقليدية



بعد الراحلة ديانا، ميغان ماركل وكايت ميدلتون في الحجاب، شاهدي الصور وأخبرينا رأيكِ بهذه الاطلالات ذات الطابع الشرقي التي تألقت بها نساء العائلة المالكة.