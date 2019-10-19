موديلات قفاطين وجلابيات للسهرة موضة ربيع وصيف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 أكتوبر 2019 04:41 مساءً - ضمن أسابيع الموضة للأزياء الجاهزة موسم ربيع وصيف ،حرصت دور الأزياء العالمية على تقديم باقة من القفاطين والجلابيات الشرقية ضمن أسابيع الموضة للأزياء الجاهزة موسم ربيع وصيف 2020.

طالعي التصاميم المميزة التي رصدناها لكِ وأنتقي منها ما يجعلك محط الأنظار في السهرات.





قفاطين وجلابيات مطرزة موضة الموسم





برعت دور أزياء كبيرة في تقديم تشكيلة فاخرة من القفاطين والجلابيات المزينة إما بالدانتيل على الأكتاف كما في مجموعة المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب Elie Saab أو المزدانة بالريش الناعم على أطراف الأكمام مثل تصاميم ماركة Vivetta، جربي تنسيق هذه الموديلات مع حقائب مرصعة لتثري إطلالتك في المساء.





قفاطين لامعة موضة 2020

Simone Rocha



رزت هذا العام صيحة الأزياء ذات الخامات اللامعة وطالت الجلابيات التي قدمتها أسماء شهيرة في قطاع الموضة ضمن مجموعات ربيع 2020، وفي مقدمتها ماركة سيمون روشا Simone Rocha و Ashish، هذه الموديلات تناسبها اكسسوارات ناعمة وحقائب من دون تطريز.





قفاطين مطبعة للسهرة

Badgley Mischka



كانت موضة طبعات الورود الكبيرة الأبرز على منصات عروض أسابيع الموضة للأزياء الجاهزة، وأطلت عارضات بادجلي ميشكا Badgley Mischka وريتشارد كوين Richard Quinn بموديلات A Line فضفاضة تناسب ستايل المحجبات، نسقيها مع حقائب وأحذية بلون موحد حتى لا تفسدي أناقتك.

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