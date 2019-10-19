كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 أكتوبر 2019 04:41 مساءً - شاهدنا مؤخرًا الكثيرات من النجمات، وقد اعتمدن تنسيقات خريفية مميزة مثالية لشهر أوكتوبر، جمعنا فيها بين النمط الشبابي العصري، والنمط الأنثوي الأنيق، وقد بدت هذه الاطلالات دافئة وبألوان غينة، وأغلبها تضمّن الجاكيتات الخفيفة مثل السترات الجلدية أو البليزر، وقد جمعنا اليوم بالصور أفكار أزياء خريفية عصرية من نجمات هوليوود في أحدث اطلالاتهنّ، شاهدي الصور واستوحي منها ما يعجبكِ.



كيم كارداشيان في تنسيق خريفي في البنطلون الجلدي

اعتمدت كيم كارداشيان تنسيق خريفي في البنطلون الجلدي



شاهدنا كيم كارداشيان Kim Kardashian مؤخرًا، وقد تألقت في لوك خريفي مميز في أحد المشاوير الصباحية، إذ اعتمدت فيه الدرجات الترابية الغنية، وقد نسقت بنطلونًا من الجلد باللون البني خصره عالٍ، وقصة أرجله منسدلة، مع توب بياقة عالية ضيقة، وأكملت اللوك بصندل بكعب عالٍ.





لوك عصري خريفي اعتمدته هايلي بولدوين

هايلي بولدوين في تنسيق خريفي ذو طابع شبابي





عارضة الأزياء الشابة هايلي بولدوين Hailey Baldwin اعتمدت لوك خريفيًّا ذا طابع عصري، عبارة عن بنطلون جينز باللون الأبيض، نسقت معه سويتشرت قطنية وجاكيت بليزر باللون الرمادي، وأكملت الاطلالة بصندل بكعب عالٍ أحمر من بوتيغا فينيتا Bottega Veneta نسقته مع قبعة من اللون نفسه، وشنطة يد أنيقة من الجلد باللون الأسود.





فيكتوريا بيكهام تختار لوك خريفيًّا بدرجات زاهية

لوك خريفي بدرجات لونية زاهية اعتمدته فيكتوريا بيكهام





الدرجات الزاهية رائجة جدًّا هذا الموسم، وقد شاهدنا فيكتوريا بيكهام Victoria Beckham مؤخرًا، وقد اعتمدت لوك من هذه الدرجات، وكان عبارة عن بنطلون بخصر عالٍ باللون البيج، نسقت معه توب صوفية باللون الأزرق، وأكملت اللوك بجاكيت بليزر بنقشة الكارو، وحذاء بكعب عالٍ باللون الأصفر.





أزياء خريفية اعتمدتها نجمات هوليوود مؤخرًا لمختلف المشاوير اليومية الكاجوال ذات طابع عصري وأنيق، شاهدي الصور واستوحي من الاطلالة التي تعجبكِ لتتألقي بدوركِ بأجمل الاطلالات هذا الموسم.

