آخر صيحات موضة الترتر لخريف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 أكتوبر 2019 04:41 مساءً - لطالما لفتت موضة الترتر إعجاب النجمات اللواتي يخترنها على المسرح وفي المناسبات.

موضة الترتر



من مواسم معدودة ماضية، كنا نعتبر السيدة التي تطل علينا بلوك يكسوه الترتر بالكامل، بأنها عائدة من حقبة السبعينات ودوماً ما نربطها بطابة الديسكو المتوهجة والبراقة. ويبدو أن عدوة الـBling Bling ستنتقل إليك وفي الوقت المناسب، لموسم خريف 2019

فهذا الخريف، لم تكن التصاميم من ملابس وأكسسوارات اعتيادية من حيث البريق، بل أبت بعض الدور بأن تنثر قطع الترتر هنا وهناك على الفساتين والأحذية والشنط وحتى التوبات والجمبسaوتات والتنانير والسراويل، بل أطلقتها مكسوة بالكامل بها، لتسطع بريقاً ولمعاناً الى أقصى حد، وليس هذا فقط، بل اختارت بعض العلامات أن تمنحك تصاميم بقطع باييت كبيرة وأحياناً ضخماً، لتقدم لك أقصى انعكاساً للضوء ممكن ما سينتج عنه المزيد من التوهج!

موضة الترتر



هذه القطع كفيلة بأن تجعلك مركز الأضواء في موسم الأعياد وفي كافة الإحتفالات والمناسبات الفاخرة والهامة ولكن عليك أن تحاذري حين تواكبين هذه الصيحة وتختارينها بقطعة واحدة من لوكك بالكامل حتى لا تحصلي على طلة مبالغة تفقدك سحرك بمثل هذا الخطأ الفظيع. على سبيل المثال، ان اخترت فستانك مرصع بالترتر، احرصي على أن تكون باقي أكسسواراتك هادئة وبسيطة الى أقصى حد والعكس يطبق أيضاً. لا تخافي التجرؤ على تجربة هذه الموضة لأنك قريباً سترينها على كل فاشينيستا، فلم لا تكونين السباقة في اعتمادها؟

موضة الترتر



"الأكثر هو الأكثر" هي القاعدة التي تطبق هنا من ناحية الباييت، فقد عادت صيحة اللمعان والبريق مع أجمل التصاميم التي زينت بالترتر أو الباييت بأكثر الطرق جموحاً وروعة وإبهار. تحلي بالجرأة الكافية لتكوني مركز الأضواء ونجمة أي مكان تقصدينه مع هذه الملابس والأكسسوارات!

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