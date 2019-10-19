أجمل موديلات جمبسوت سواريه للسهرات للمحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 أكتوبر 2019 04:41 مساءً - لاشك أن الجمبسوت من القطع الفريدة التي تظهر الفتاة بشكل جذاب لا يقاوم، وهو له العديد من القصات المختلفة منها البسيط والناعم الخالي تماما من أي تفاصيل، ومنه المزين بخيوط لامعة، والبعض الآخر مزين بتطريزات من الجزء العلوي.

موديلات جمبسوت للمحجبات





بدأت كثير من الفتيات البحث عن بدائل لسهرة مميزة، فالكثيرات بدأت في البحث عن الفساتين السواريه، فهن يرغبن في بدائل جذابة ومختلفة للغاية، ولهذا اتجهت مدونة موضة المحجبات عهود إلى التألق بجمبسوت سواريه مختلفة لتكون ملهمة للمحجبات.



تنسيقات الجمبسوت السواريه للمحجبات

موديلات جمبسوت للمحجبات



يمكنك ارتداء الجمبسوت السواريه مع جاكيت سواريه أو بليزر إذا كنت ستحضرين مناسبة في الشتاء فهذا لن يقلل من اللوك الخاص بك مطلقا.

أيضا بإمكانك اختيار جمبسوت مزود بحزام محدد للخصر على أن يكون الجزء العلوي مزين بالتطريزات المتكلفة والجزء السفلي ناعم.

موديلات الجمبسوت السواريه لا حصر لها، لذا لا استلهمي من موديلات الفاشينيستا عهود اللوك الأمثل لك.

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