تعرفي إلى أكثر ألوان موضة عبايات ماركات شتاء 2019

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 أكتوبر 2019 04:41 مساءً - ألوان العبايات لشتاء 2019 ستكون أكثر بهجة وتميزًا، وفقًا لما شاهدناه بأسابيع الموضة العالمية لموديلات العبايات الأنيقة، مع تصميم محتشم يناسب الصبايا بعالمنا العربي.

ولاطلالة آخر موضة، اخترنا لكِ في "الخليج 365.نت"، أكثر الألوان تريند للعبايات، لتختاري ما يناسب ذوقكِ ولون بشرتكِ بالطبع، وإليكِ التفاصيل...

الأصفر سيكون الأقوى هذا الموسم

الأصفر سيكون الأقوى هذا الموسم





واحد من أكثر الألوان موضة وعصرية لهذا الشتاء هو اللون الأصفر، وعادة ما كان هذا اللون مرتبطًا فقط بموسم الصيف، إلا أننا نجده يهيمن على أزياء الشتاء، ولن نستثني منها بالطبع موديلات العبايات.

يمكنكِ اعتماد العبايات باللون الأصفر كهذا الموديل من ستيلا مكارتني Stella McCartney، للموديل مع الأكمام العريضة والمنفوخة، والمميز بهذه الدرجة أنها تناسب كل ألوان البشرة.





عبايات روز مخملية أنيقة هذا الشتاء

عبايات روز مخملية أنيقة هذا الشتاء





الدرجات المخملية مازالت أنيقة وعصرية، كهذا التصميم الأنيق من Valentino فالنتينو، مع لمسة من اللون البرتقالي لتطبيق جريء وغير تقليدي، للصبيّة التي تعشق كل ما هو جديد بعالم الموضة.



الأسود والبني أساسيان بعالم العبايات

الأسود والبني أساسيان بعالم العبايات





لا يمكن الاستغناء عن هاتين الدرجتين بموديلات العبايات، وبشكل خاص بموسم الشتاء، يمكنكِ اعتماد العبايات الصوف البنية مثل عبايات Beautiful People بيوتيفل بيبول ، بتنسيق مميز للشنط الفخمة اللامعة.

أو تختارين هذا الموديل الجريء القصير من الأمام من Stella McCartney ستيلا مكارتني مع الياقة الكلاسيكية باللون الزيتوني.

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اللون الرمادي لاطلالة فخمة للعبايات

اللون الرمادي لاطلالة فخمة للعبايات





لفتنا كذلك العبايات بالألوان الرمادية الفاتحة، والتي ستكون إحدى الدرجات التريند لمويدلات العبايات، مثل هذا التصميم من Beautiful People، نسقيها مع حجاب أبيض، أو رمادي نيود لاطلالة فخمة بلمسة المخمل.

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