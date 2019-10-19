طريقة تنسيق البناطيل الملونة مع الحجاب

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 أكتوبر 2019 04:41 مساءً - تبحث المحجبات عن اطلالة مميزة ولافتة خلال موسمي الخريف والشتاء . هل فكرت في إطلالة جذابة ومختلفة في الخريف والشتاء بالبنطلون الملون؟ بنطلون بـ اللون الأحمر أو الاخضر أو البرتقالي أو الأبيض؟ كيف سيكون اللوك الخاص بك مع البنطلون الملون؟ انه بالتأكيد سيكون مميزا للغاية.
نسقي البنطلون الأحمر على غرار مدونة الموضة ندى كامل مع بلوزة بستايل البولكا دوت، أيضا بنطلون باللون الوردي نسقيه مع توب أبيض وجاكيت جينز.
طريقة تنسيق البناطيل الملونة
اتجهي إلى تنسيق بنطلون باللون الأحمر الداكن مع بلوزة منقوشة بالزهور، أنها ستمنحك إطلالة خلابة للغاية، واختاري الحجاب بستايل تربان ناعم.
بنطلون باللون الأخضر أو الأصفر واسع ونسقي معه توب مخطط واختاريحجاب تربان بلون محايد.
فكري في تنسيق البنطلون البرتقالي القصير مع البوت القصير مع بلوفر خفيف ونسقي إكسسوارات ناعمة مع هذا اللوك.
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