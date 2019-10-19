فيديو.. مراسلة تتلقى قبلة على الهواء في لبنان

تعرضت مراسلة قناة "الحدث"، لموقف محرج عندما تلقت قبلة من أحد المتظاهرين في لبنان.

وبدى على المراسلة الدهشة والصدمة مما فعله المتظاهر، وظهر هذا في أثتاء محاولتها تفادي متظاهر آخر قام بتحيتها، ثم حاول أحد المتظاهرين مقاطعتها مجددا، فابتعدت عنه متخوفة من قبلة جديدة.

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مظاهرات لبنان

شهدت ساحة رياض الصلح وسط العاصمة بيروت، توافد عشرات المحتجين لليوم الثالث على التوالي، لمواصلة الاحتجاج ضد سياسة التقشف الحكومية والمطالبة بتحسين أوضاع المعيشة، حيث يشهد لبنان منذ أمس الأول، العديد من المسيرات الاحتجاجية بالسير على الأقدام وعلى الدراجات النارية من مناطق عدة.

واتهم المشاركون في المظاهرات أركان الدولة جميعا بـ"السرقة والفساد وإبرام صفقات على حساب المواطنين"، كما أقدموا على إشعال الإطارات وقطع الطرق في مناطق عدة في بيروت ومحيطها.

وأطلقت قوى الأمن اللبنانية الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في ساحة رياض الصلح في محاولة لتفريق الحشود التي تطالب بإسقاط الحكومة احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد، حسب "سكاي نيوز".