فيديو.. الإفتاء: "أبغض الحلال عند الله الطلاق" حديث ضعيف

قالت دار الإفتاء المصرية إن حديث "إن أبغض الحلال عند الله الطلاق"، حديث ضعيف، ولكن هناك أشياء أخرى كثيرة تبين عظمة العلاقة بين الرجل والمرأة، وأن الرجل لابد وأن يسعى وأن يحافظ على البيت من التفكك.

وشددت دار الإفتاء عبر فيديو نشرته لأحد علمائها عبر حسابها الشخصي على "يوتيوب"، على أن الإنسان لا ينبغي أن يهدم الأسرة وأن يفك هذا الميثاق الغليظ لأتفه الأسباب، حتى ولو كان الحديث ضعيفا.

وشرح أن الطلاق يضر الزوجة والزوج والأبناء، لافتا إلى أن الله سبحانه وتعالى أسمى الزواج "ميثاقا غليظا"، حتى ينتبه الناس إلى التمسك به وعدم إنهاء الحياة لأتفه الأسباب.