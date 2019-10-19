الإفتاء: الزوج هو المتكفل بعلاج زوجته وليس أهلها

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الزوج ملزم بتكاليف علاج زوجته حال مرضها، وليس أهلها.

وشرحت دار الإفتاء عبر فيديو لأحد علمائها، بثته عبر حسابها الرسمي على موقع "يوتيوب"، "أن الزوج ملزم بدفع تكاليف علاج زوجته، وتكاليف المستشفى عندما تمرض، لأن الزوج أخذ الزوجة من بيت أبيها فيتحمل طعامها وشرابها ودوائها".

وأضاف: "ليس من المعقول أن تمرض الزوجة فنذهب بها لأهلها لكي يعالجوها ويدفعوا مصاريف علاجها، وطباعنا كشرقيين من الكرم والمرؤة، يجب أن نتحمل الزوجة كما هي تتحمل أعباء المنزل".