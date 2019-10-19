استخراج 10 آلاف رقم قومي للمرأة المعيلة على نفقة "الأوقاف"

أعلنت وزارة الأوقاف عن استخراج 10 آلف رقم قومي جديد للمرأة المعيلة وغير القادرة، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

وقالت "الأوقاف" في بيان لها: في ضوء رسالة الأوقاف في خدمة المجتمع وبموجب البروتوكول المشترك بين الأوقاف والمجلس القومي للمرأة، اعتمد وزير الأوقاف الموافقة على صرف 600 ألف جنيه لاستخراج 10 آلف بطاقة رقم قومي للسيدات.

"الأوقاف": 40 ألف بطاقة جرى استخراجها والموافقة عليها

أوضحت الأوقاف، أن الاعتماد سيكون على الأولى بالرعاية وغير القادرات ممن يرشحهن المجلس القومي للمرأة، بناء على الدراسة الميدانية التي تقوم بها باحثات المجلس، من خلال التنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، وذلك على نفقة وزارة الأوقاف ومن المبالغ المخصصة للبر وخدمة المجتمع.

جدير بالذكر أن إجمالي البطاقات التي جرى استخراجها قبل ذلك من خلال البروتوكولات الموقعة مع المجلس القومي للمرأة بلغ 30 ألف بطاقة، إضافة إلى عشرة آلاف، ليكون إجمالي ما جرى استخراجه والموافقة عليه 40 ألف بطاقة.