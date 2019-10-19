بينها مزجه بالحليب يفسد منافعه.. 5 خرافات عن الشاي

يعتبر "الشاي"، هو النبتة أو العشبة الأكثر شعبية في العالم بأسره، فمن الشرق للغرب يتفنن الكثيرون في كيفية تناول الشاي، وإضافة له نكهات مختلفة وصنعه وتجفيفه بطرق مبتكرة لأخذ منه الفوائد الصحية القصوى.

يرتبط الشاي ببعض الخرافات، يستعرضها التقرير التالي بحسب "سكاي نيوز"، نقلا عن "ستاندرد ميديا".

أكياس الشاي

لم يخترع البريطانيون أكياس الشاي كما هو شائع، بل إن من اخترع أكياس الشاي أمة أكثر ارتباطا بالقهوة، وهم الأميركيون.

وكان أول من ابتكر كيس شاي هو تاجر الشاي الأميركي توماس سوليفان.

الأخضر أفضل من الأسود

نبات "كاميليا سينينسيس"، هو مصدر الشاي الرئيسي، سواء الأخضر أو الأسود، ورغم صراعات من يمشون على نظام غذائي حول أفضلية الأخضر أم الأسود، إلا أن كلاهما يحتوي على كميات متساوية من مضادات الأكسدة والمعادن.

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الحليب

يعتقد الكثيرون إن إضافة اللبن إلى الشاي تقلل من وظيفته كمنبه للجسم، ولكن تشير الدراسات إلى أن الجسم يمتص نفس كمية الكافيين الموجودة في الشاي، سواء كان مخلوطا بالحليب أو أي شيء آخر.

أي نبات هو شاي

اعتقاد خاطئ، أن المشروبات المصنوعة من الأعشاب والتوابل أو غيرها من المواد النباتية، يجري معالجتها بماء ساخن قبل أن يتم تناولها، أما الشاي فلا يخضع لهذه العملية.

وبينما يحتوي الشاي على مادة الكافيين، فإن الأعشاب لا تحتوي على هذه المادة التي تميز الشاي.

التخزين

من بين الخرافات حول الشاي أن تخزينه لفترة طويلة يفسده، وهو اعتقاد خاطئ، حيث أنه ليس للشاي تاريخ انتهاء، طالما تم حفظه في مكان مظلم وبارد.