صور.. بتورتة ملونة.. مي سليم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها عبر إنستجرام

شاركت الفنانة مي سليم، متابعيها بلقطات من حفل ميلاد "لي لي"، ابنتها من طليقها رجل الأعمال علي الرفاعي، والتي أتمت عامها الثامن.

ونشرت مي عددًا من مقاطع الفيديو والصور لابنتها خلال الاحتفال، وظهرت لي لي بفستان من اللون الأبيض، وبرفقة أصدقائها، داخل إحدى الملاهي المخصصة للأطفال، واحتوى قالب الحلوى على العديد من الصور التي تجمع مي بابنتها خلال المناسبات المختلفة.

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وكانت مي سليم ظهرت برفقة لي لي، خلال برنامج "معكم"، مع الإعلامية منى الشاذلي، وروت لي لي عن حبها للمدرسة بسبب لعبها مع زملائها وأنها لا تحب عمل الواجب المدرسي وأنها تقضي وقتها في اللعب بالهاتف المحمول.

بينما قالت الفنانة مي سليم إنها تظل طول اليوم تدعو على الهواتف المحمولة، بسبب أن ابنتها تمسك الهاتف المحمول ولا تؤدي الواجب المدرسي "بفضل أقول يا رب التليفون يموت وكان يوم أسود لما التليفونات دي اتعملت طول ما أنا قاعدة في البيت".

وأوضحت مي أن والدها أردني ووالدتها أردنية وولدت في الإمارات، وتقيم في مصر حاليًا وابنتها لي لي مصرية.

وأشارت إلى أنها عاشت حياتها في مصر وتتحدث اللهجة المصرية بطلاقة، وأن بدايتها الفنية كانت من مصر، مشيرة إلى أن والدها توفي وعمرها 40 يوما وعاشت مع والدتها هي و3 أخوات وأخ وحيد وكانت والدتهم تعمل في أبوظبي وانتقلت لمصر من أجل دخول أخواتها الجامعات المصرية.

وقدمت مي وابنتها لي لي مشهدا تمثيليا لاستيقاظ الطفلة من نومها للذهاب إلى المدرسة وتقليد ما يحدث في الحقيقية، لتيقظ مي سليم ابنتها بصعوبة وتغني لها "ذهب الليل وطلع الفجر والعصفور صوصو".