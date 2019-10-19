الامارات | يعطّل المترو حتى تصل زوجته فيجد مفاجأة بالمحطة التالية

شكرا لقرائتكم خبر عن يعطّل المترو حتى تصل زوجته فيجد مفاجأة بالمحطة التالية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لأن زوجته لم تصل في الموعد، حاول رجل إعاقة انطلاق مترو بأحد شوارع مدينة إسن غرب ألمانيا.

وقالت الشرطة أمس إن القطار كان في محطة إسن الغربية مهيأ للانطلاق، وكان الرجل (34 عاماً) طلب من قائد المترو أن ينتظر وصول زوجته، إلا أن السائق لم يبد استعداداً لذلك؛ فتوجه الرجل إلى القضبان ووقف عليها أمام المترو.

في النهاية جاءت المرأة تتهادى وركب الزوجان القطار، إلا أن الشرطة الاتحادية كانت في انتظارهما على المحطة التالية، وتم تحريك قضية جنائية ضد الرجل بسبب تعطيل مؤسسة عامة.