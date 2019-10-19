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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
فاجأ رجل أعمال أمريكي يدعى دهار مان، حبيبته المكسيكية بطريقة جذابة في التعبير عن حبه لها، والتقدم للزواج منها.
رجل الأعمال الأمريكي دهار مان، نظم برنامجا خياليًا يمتد على سبعة أيام، ليتقدم من خلاله إلى حبيبته المكسيكيّة لورا بالزواج، لكي تبقي هذه الطريقة خالدة في ذاكرتها، وذاكرة متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
رجل الأعمال الأمريكي بدأ في وضع خطته وقائمة نشاطات في مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وانتهت في باريس.
صحيفة “ميرور” الإنجليزية، ذكرت أن الأيام السبعة حملت مفاجآت كثيرة للرحلة منها، منزل جديد، ورحلة تسوق إلى بيفرلي هيلز، وزيارة إلى ديزني لاند، ولم يكتمل البرنامج من دون زيارة باريس، حيث وافقت لورا على زواجها من دهار.
وبعدما نشر الثنائي صوراً تظهر تفاصيل المناسبة، دُهش محبّوهم بحجم خاتم الألماس الذي قُدّم للعروس.
كانت هذه تفاصيل خبر مفاجآت في عرض زواج امتد لسبعة أيام.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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