عامل يطالب براتبه وصاحب العمل يطلق عليه أسده

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

طالب عامل باكستاني صاحب العمل الذي يعمل معه براتبه الذي تأخر، فما كان منه إلا أن قدمه وجبه لأسده الأليف.

ووفقا لـ”روسيا اليوم” فقد أدخل حارس باكستاني أسده “الأليف” إلى مكتبه لينقض على كهربائي طالبه بدفع أجره مقابل عمله في مبنى ديني في لاهور.

صاحب العمل المدعو رضا علي، حرض الأسد الذي يمتلكه على عامل الكهرباء المدعو محمد رفيق، ووقف يشاهد الأسد وهو يشوه وجه وذراع محمد، وفقا لتقارير الشرطة.

الشرطة كانت قد ألقت القبض على رضا علي، الذي يواجه الآن تهمة الشروع بالقتل، وفق الحادث الذي وقع في 9 سبتمبر الماضي.

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تقارير وسائل الإعلام المحلية، تفيد بأن رضا استأجر محمد للعمل في قاعة صلاة بمنطقة شاهدره في لاهور.. وعندما طالبه الكهربائي براتبه، بدأ رضا بمماطلته، وبعد تأخر سداد الأجر بشكل مستمر، أصر محمد على قبض راتبه، ما أغضب صاحب العمل وجعله يطلق مخالب الأسد عليه.

محمد قال: إنه لم ير أي محاولة لإنقاذه من براثن الأسد من قبل السيد رضا أو من الرجال الثلاثة الذين كانوا حاضرين الواقعة.

وتم إنقاذ عامل الكهرباء في نهاية المطاف من قبل المارة الذين استجابوا لصرخاته، وقال الكهربائي إنه لم يتقدم بشكوى في البداية، لأن صاحب العمل وعده بدفع ثمن علاجه الطبي وتعويضه عن الضرر الذي لحقه، لكن عدم إيفاء الأخير بوعوده، دفع محمد للذهاب إلى الشرطة وإبلاغهم بتفاصيل الحادثة.

وقدمت الشركة قضية بشأن صاحب العمل بتهمة محاولة القتل بموجب المادة 324 من قانون العقوبات الباكستاني.