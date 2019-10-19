- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تمكنت قوات الأمن المكسيكية، من اعتقال أحد أبناء إمبراطور المخدرات خواكين جوزمان الشهير باسم “إل تشابو”؛ مما أدى إلى اندلاع معارك عنيفة بالأسلحة النارية في عدة أحياء بمدينة كولياكان معقل عصابة “سينالوا” التي يرأسها خواكين.
ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء “رويترز” فقد ذكرت محطتا “تليفيزا وميلينيو” أن قوات الأمن المكسيكية قد أكدت اعتقال أوفيديو جوزمان، الذي يُعتقد أنه وأخوته من العناصر النافذة في المنظمة منذ حبس والدهم في الولايات المتحدة.
الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، قال في تصريحات صحفية: إن مجلس وزرائه الأمني سيدلي بمعلومات عن الوضع في سينالوا خلال وقت لاحق.
شرطة ولاية سينالوا، أكدت وفقا لـ”رويترز” أن عدة سجناء هربوا من سجن خلال الفوضى التي استمرت لساعات، وأظهرت لقطات مصورة مجموعة من 20 رجلا على الأقل تجري في الشوارع، ولم تتضح على الفور أعداد الهاربين.
كانت هذه تفاصيل خبر حرب شوارع في المكسيك بعد اعتقال نجل إمبراطور المخدرات إل تشابو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.