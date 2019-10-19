حرب شوارع في المكسيك بعد اعتقال نجل إمبراطور المخدرات إل تشابو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تمكنت قوات الأمن المكسيكية، من اعتقال أحد أبناء إمبراطور المخدرات خواكين جوزمان الشهير باسم “إل تشابو”؛ مما أدى إلى اندلاع معارك عنيفة بالأسلحة النارية في عدة أحياء بمدينة كولياكان معقل عصابة “سينالوا” التي يرأسها خواكين.

ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء “رويترز” فقد ذكرت محطتا “تليفيزا وميلينيو” أن قوات الأمن المكسيكية قد أكدت اعتقال أوفيديو جوزمان، الذي يُعتقد أنه وأخوته من العناصر النافذة في المنظمة منذ حبس والدهم في الولايات المتحدة.

الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، قال في تصريحات صحفية: إن مجلس وزرائه الأمني سيدلي بمعلومات عن الوضع في سينالوا خلال وقت لاحق.

شرطة ولاية سينالوا، أكدت وفقا لـ”رويترز” أن عدة سجناء هربوا من سجن خلال الفوضى التي استمرت لساعات، وأظهرت لقطات مصورة مجموعة من 20 رجلا على الأقل تجري في الشوارع، ولم تتضح على الفور أعداد الهاربين.