سر تجول جنيفر لوبيز في شوارع نيويورك بفستان زفاف

ظهرت النجمة العالمية "جينيفر لوبيز" أثناء سيرها في شوارع نيويورك، وهي ترتدي فستان زفاف فخم من تصميم اللبناني زهير مراد.
واتسم فستان "لوبيز" بأنه منفوش ولامع، كما نسقت معه جاكيت فرو، ومجوهرات من الألماس.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، هذا الفستان ليس فستان زفاف لوبيز المنتظر بعد إعلانها خطبتها من أليكس رودريجرز، بل ارتدته من أجل أحد المشاهد في أحدث أفلامها Marry Me.
وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي حول مغنية شهيرة تكتشف خيانة خطيبها المغني لها قبل الزفاف، ويشارك في بطولته أوين ويلسون وسارة سيلفرمان، ومن المقرر عرضه في 2020.
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