أزياء "كريستوفر كاين" لموسم ربيع وصيف 2020 مخصّصة لعشّاق الطبيعة

اسم كارولينا هيريرا مرادف دائماً للأناقة، سواء حين كانت كارولينا نفسها تصمّم الأزياء أو اليوم مع المدير الابداعي ويس غوردون الذي غرّد على تويتر بعد عرضه لربيع وصيف 2020 قائلاً: "شكراً سيّدة هيريرا على الثقة بي"، وفعلاً كانت الثقة في مكانها، فقد استطاع ويس أن يحافظ على ‘رث الدار وستايلها من خلال المجموعة الجديدة.

نقشات لافتة بأشكالها وألوانها، قصّات مريحة، قطع يمكن ارتداؤها في أكثر من مناسبة، هذه كانت أسس المجموعة الربيعية، فالعارضات تمايلن بكلّ خفّة وهنّ مرتديات التنانير الطويلة المطبوعة مع القمصان البيضاء أو الفساتين الماكسي التي تنوّعت بين اللوك النيود والجذّاب بألوانه.

إطلالة مونوكروم عملية مع نقشة الكارو بالأبيض والأسود، تزيّن الفستان الطويل المنسق مع القميص الاسود اسفله.

إطلالة ناعمة كلاسيكية مع الفستان الطويل باللون الكحلي بقصة مستقيمة مع الزينة باشكال الازهار السوداء عند الكتفين والصدر يجمّله حزام عريض عند الخصر.

أنوثة ساحرة في الفستان القصير ذات القصة الكلوش المريحة يميزه مزيج الألوان الحيوية من احمر واخضر وزهري وازرق لاناقة منعشة.

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تنورة طويلة رائعة بلونها الأصفر الحيوي المزين بنقشات الأزهار الزرقاء والبيضاء منسقة بطريقة ملفتة مع القميص الأبيض والحزام الأسود العريض.

حيوية رائعة في الزي الذي يجمع الشورت القصير بنقشة الكارو الأبيض والأسود مع البلوزة البيج ذات الاكمام الواسعة والعقدة الجانبية المنسدلة إلى الأسفل.

سحر الطبيعة في الفستان الطويل باللون الابيض المزين بنقشات الازهار الزهرية والسوداء يتميز بقصته الكلوش الواسعة مع الياقة العالية الاقرب الى ياقة القميص.

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كارولينا هيريرا carolina Herrera ازياء جاهزة ربيع 2019