طريقة عمل بيتزا فراخ باربكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- حضري بيتزا فراخ باربكيو على طريقة موقع "كوكباد" المخصص في الطعام. المكونات: 1 كيلو دقيق 100 جرامات زبادي 10 جرامات خميره 10 جرامات ملح 5 جرامات سكر 30 جرام زيت 50 جرام زيتون مخلى Advertisements عيدان شيش طاووق صلصه طماطم 400 جرام جبنه موتزاريلا صوص الباربكيو 500 جرام وراك فراخ مخليه مقطع مكعبات 1 كيس خلطة شيش طاووك طريقة التحضير: - تتبل الفراخ بخلط توابل الشيش طاووك ونصف كمية الزبادي وتترك لمدة ساعه ثم تطهى علي الجريل أو في الفرن وتترق جانبا ثم نحضر الدقيق ونخلط عليهم الخميرة والسكر ونصف الزبادي ونصف الزيت ونعجن حتى نحصل على عجينه متماسكه ونتركهم تختمروا. - بعد ذلك نفرد العجينة وندهنها بصلصه الطماطم ونرشها بالجبنة الموتزاريلا ثم نغطيها بشريحه أخرى من العجينة ساده وتحكم جيدا ونقطعها شرائط ونحضر اسياخ الشيش طاووك نضع الفراخ قطعه بعد قطعه وترك مسافه للعجينة ونلف العجين ونضع زيتونة مخليه ونلف شريط العجين على السيخ حتى اخره. يزود صوص الباربكيو على وش البيزا.

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