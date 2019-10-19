"ملقتش حد اشتكيله".. ماذا قال أحمد مكي عن والديه وقصة انفصالهما؟

توفي أمس، والد الفنان أحمد مكي والفنانة إيناس مكي، في دولة الإمارات، حيث كان مقيما هناك.

"مكي" كان قليل الحديث عن عائلته، بحكم أنه مُقل في الظهور إعلاميًا، ولكن لم يخفِ أن والده جزائري الأصل ومسقط رأسه مدينة وهران، وأن والدته مصرية، من منطقة الطالبية بفيصل.

وخلال ظهوره في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، تحدث مكي عن والديه، وتفاصيل قصة انفصالهما، وكيف عاش طفولته في ظل خلافاتهم الكبيرة.

وحكى "مكي" عن حياته في الطفولة بعد انفصال والديه: "لحد 6 أو7سنين كانت الحياة بالنسبة ليا جنة، مثالية جدا ومتدلع جدا لحد وقت الطلاق لما شوفت الوش التاني من الحياة على حقيقتها زيادة عن اللزوم".

استضافة مكي كانت بعد طرحه أغنيته الأخيرة "أغلى من الياقوت" التي تحكي عن الأبوة، حيث قال: "لما خلفت رجعت فلاش باك مدة كبيرة أوي، لفترة طلاق أمي وأبويا، الانفصال كان كبير جغرافيًا وكنت محسوب على الفريق ده أو الفريق ده، والموضوع كان صعب جدا".

وأضاف: "ملقتش قدوة يعلمني خبرة الحياة، لولا أن ربنا تولاني، وحاولت مكررش التجربة مع ابني، فكتبت الأغنية دي كوصية له، عشان لو جرالي حاجة، ولكل الأطفال اللي ملهمش أب".

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وأوضح "مكي": "فجأة وأنا صغير، أيقنت إن لازم أعتمد على نفسي واشتغلت جنب دراستي، لأني كنت بدون أب".

وأكمل مغني الراب: "الأب في الأسرة هو رمز القوة والحكمة، والأم فيها الحنان والحب غير المشروط.. الميكس اللي ربنا عمله اللي فيه الصلابة والنعومة بيطلع الشخصية المظبوطة، وده اللي افتقدته".

انتقل "مكي" مع والدته إلى منطقة الطالبية: "مكنش عندي حد اشتكيله، حتى أمي كنت عايز أقف جنبها فمينفعش اشتكيلها، كنت بفتقد حاجات كتير وشايلها جوايا".

وكانت إيناس مكي كتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أسألكم الدعاء لوالدي "مكي"، ربنا يرحمه ويحسن إليه ويستقبله برحمته وكرمه".