فيديو.. اللقاء الكامل لـ مي كساب مع منى الشاذلي: "كل ما أفكر اعمل دايت احمل"

قالت الفنانة مي كساب، إن حملها للمرة الثالثة كان مفاجئا لها، متابعة: "أنا في الشهر التاسع وممكن أولد وأنا قاعدة دلوقتي، وحملي في كل مرة كان بييجي من غير ترتيب ما عدا بنتي الأولى فريدة".

وأضافت كساب، خلال استضافتها ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على شاشة "cbc"، أنها اتفقت مع زوجها ألا تنجب أول عام بعد الزواج، إلا أنها بعد 6 أشهر من الزواج قررت الإنجاب، وأنجبت ابنتها فريدة، وبعد إنجابها بعام ونصف حملت في ابنتها الثانية داليدا، وأيضا بعد عام ونصف من إنجاب الثانية حملت للمرة الثالثة.

واستطردت ضاحكة: "السبب في الدايت اللي بعمله، كل مرة بعد ما أولد أفكر أعمل دايت أحمل".

وأوضحت أن حياتها الأسرية منظمة للغاية وتلتزم دائما بتعليمات الأطباء الخاصة بأبنائها، موضحة أنها تحاول أن تربي أبناءها بالطرق الحديثة، "لكن العرق الفلاحي بيطلع من وقت للتاني، لغاية دلوقتي ببرق للعيال وبزعقلهم وبعدين أصالحهم عشان بيصعبوا عليا".

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وتابعت: "بنتي فريدة مش بتقولي يا ماما ودايما تندهلي باسمي وشكلها مستهفقني"، مشيرة إلى أنها استقرت أن تسمي ابنها الجديد "نوح".

وأردفت: "أنا شخصية أوفر أصلا فما بالك بأوقات الحمل"، موضحة أنها تعاني من قسوة تعليقات الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، "كتير جدا ببقى عايزة آخد قرار قفل كل الأكونتات بتاعتي على مواقع التواصل، وبعاني من دا طول الوقت، ببقى عايزة أنعزل عن العالم دا لأنه بيلوثني شخصيا، لدرجة إني قررت أمنع أولادي عن العالم دا بسبب قسوة الناس".

وتابعت: "الناس مفكرة إننا فنانين فنتقبل الإهانة بشكل عادي"، لافتة أنها تلقت بسبب كليب "يا نحلة" الذي صورته مرتدية ملابس تشبه ملابس ارتدتها الفنانة سعاد حسني في أحد أفلامها انتقادات لاذعة، "أيوة أنا صورته في ظروف صعبة وكنت تخينة جدا، لأني كنت برضع ولسه والدة قيصري، وبنت في التعليقات شتمتني ودا أثر فيا جدا، فدخلت ونشرت صورتها وجمهوري ردوا عليها، وصممت إني أوصل لأكونت والدتها وأكلمها".

واستطردت: "دايما بحاول أمسك نفسي، ومش بحب أضر حد".