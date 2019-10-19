طلب إيدي بدون علمي.. رباب حسين تكشف تفاصيل زواجها من المخرج أحمد توفيق

كشفت المخرجة رباب حسين، حجم الدعم الذي قدمه لها المخرج الكبير أحمد توفيق في بداية حياتها العملية، لافتة أنها بدأت معه العمل كمساعد مخرج، قبل أن تتزوجه في نهاية الستينات.

وقالت "حسين"، خلال لقائها مع الإعلامية "قصواء الخلالي" في برنامج "المساء مع قصواء"، المذاع عبر شاشة TeN، أنه بعد إنهاء دراستها بدأت في العمل في مجال الإخراج نظرا لحبها لهذا المجال، وبعد العمل لمدة 6 أشهر مع المخرج الكبير أحمد توفيق بدأت بينهما قصة حب، لافتة أنه فاجأها خلال تصوير "بروفة" أحد الأعمال الفنية، واعترف لها أنه قابل والدها وطلب يدها للزواج منه.

وتابعت: "أحمد توفيق راح قابل والدي وأنا معرفش، ولما رجع عملي مفاجأة وقالي أنا كنت في بيتكم بطلب إيدك من والدك".

وأشارت إلى أنه خلال فترة عملهما معا قبل أو بعد الزواج، كان بينهما تفاهم تام في العمل، وتبادل لوجهات النظر في كل ما يخص نجاح العمل الفني الذي يتم إخراجه.