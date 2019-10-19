إطلالات أنثوية في مجموعة "لونشان" لربيع وصيف 2020 مستوحاة من الموضة الهيبية

ركّزت دار لونشان على تسليط الضوء في مجموعتها الجديدة لربيع وصيف 2020 على أنوثة المرأة واطلالتها الشبابية المتجددة على الدوام، فمزجت بين الستايل الناعم والهادئ الذي يعكس طبع المرأة الانثوي، والستايل الرياضي الشبابي الذي يبرز حيويتها وقوتها في وقت واحد.

فأتت المجموعة مستوحاة من الموضة الهيبية التي كانت رائجة في سبعينيات وتسعينيات القرن الماضي، وقد عكستها الازياء الفضفاضة والرياضية الفاخرة بالوانها المستوحاة من الطبيعة لتقدم للمرأة العصرية إطلالات تضج حياة وانوثة وحيوية في آن معاً.

اطلالة حيوية مستوحاة من الستايل الهيبي تجمع بين الفستان الطويل الواسع المميز بتقليماته السوداء والنقشات الملونة بالابيض والخمري والزرقاء.

اطلالة مستوحاة من تسعينيات القرن الماضي مع التنورة القصيرة ذات الكشكش عند الاسفل المنسقة مع الكروب توب ذات الياقة العالية باللون البرتقالي.

جمبسوت شورت يضج حياة وحيوية مع نقشات الازهار الملونة بالاحمر والابيض يزينه الحزام الاسود الرفيع عند الخصر والبوتس الابيض.

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حيوية هيبية بارزة مع هذه التنورة الميدي الرمادية المزينة بنقشات ملونة بالابيض والاسود والخمري، نسقت بطريقة بسيطة مع البلوزة البيضاء الناعمة.

شورت قصير بستايل الفينتاج بلونه الابيض وتقليماته السوداء الرفيعة منسق باتقان مع البلوزة الطويلة المقلمة بالاسود والابيض ونقشات الازهار الملونة.

شورت قصير واسع مميز بلونه الاسود وتقليماته البيضاء والحمراء منسق مع البلوزة الواسعة الحمراء المزينة عند الاكتاف بتقليمات بيضاء وسوداء.

فستان قصير ناعم باللون الابيض مميز بقصته المستقيمة وياقته الرسمية ومزين عند الخصر بالحزام الاسود الرفيع.

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