نيكول كيدمان تتألق بفستان سهرة أسود بأكمام مميزة وارتدته قبلها وفاء عامر

حرصت العديدُ من سيدات هوليوود على حضور حفل Elle حيث ظهرن بفساتين ذات اللون الأسود والذي يرمز للأناقة وتألّقت العديد من الحاضرات للحفل وظهرن في غاية الجاذبية والأناقة.

وكان من بين النجمات الحاضرات سكارليت جوهانسون وناتالي بورتمان ومارجوت روبي وغوينيث بالترو ونيكول كيدمان التي استطاعت أن تخطف الأنظار بإطلالتها بـTuxedo Dress التي يبدو وأنها ستكون موضةً في فصلي الخريف والشتاء لعام 2020.

وجاءت إطلالة نيكول كيدمان بفستان سهرة أسود من Ralph Lauren "رالف لورين" وهو فستان أنيقٌ مبطّن بأكمام مميزة وتفاصيل متداخلة ونسّقته بارتداء الصنادل المزخرفة من سيرجيو روسي.

ولكن ما لفت الأنظار في إطلالة نيكول كيدمان في هذا الحفل أن هذا الفستان ظهرت به الفنانة المصرية وفاء عامر في مقابلة تلفزيونية ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تُقدّمه الإعلامية المصرية إسعاد يونس، حيث ارتدت Tuxedo Dress من دار أزياء Pronovais، ونشرت صورةً بعد هذه المقابلة عبر حسابها في إنستغرام وكان برفقتها شقيقتها الفنانة آيتن عامر.

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وتبيّن أن سعر هذا الفستان وصل إلى 650 جنيهًا إسترلينيًا (نحو 838 دولارًا)، غير أن الاختلاف الوحيد بين الفستانين هو أن إطلالة نيكول كيدمان تميزت بأكمام أما فستان وفاء عامر فكانت أكمامه شفافة ليتناسب بشكل كبير مع طبيعة الجو في مصر.

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