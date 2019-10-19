أستاذ طب أطفال: الالتهاب السحائي البكتيري يقتل بين 5 و15% على مستوى العالم

نظمت شركة سانوفي دائرة للنقاش الإعلامي حول أمراض الأطفال المتعددة، وكيفية الوقاية منها، وما هي الأمراض التى يمكن تجنبها، كما تطرق النقاش إلى الأمراض الوراثية، وأهمية الكشف المبكر عنها، ومرض السكرى لدى الأطفال.

جاء ذلك على هامش المؤتمر التعليمي الطبي المستمر، بحضور أكثر من 350 طبيبا في مختلف التخصصات.

وأكد الدكتور حامد الخياط، أستاذ طب الأطفال بكلية الطب بعين شمس، أهمية التطعيمات للوقاية من الالتهاب السحائى البكتيري الذى يؤدى إلى وفاة بين 5% إلى 15% على مستوى العالم.

أوضح أن الأطفال الناجين من الالتهاب السحائي قد يعانون من آثار دائمة تؤدى لأنواع من العجز، وقد تصل نسبة المضعافات الخطيرة طويلة المدى إلى 9% من الناجين، وقد تؤدى إلى: البتر، فقدان السمع، عجز النمو العصبى، التشنجات وصعوبة فى التعليم.

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وعن مرض السكرى لدى الأطفال، تحدثت الدكتورة منى سالم أستاذ طب الأطفال بكلية طب جامعة عين شمس، عن السكر من النوع الأول الذي يصيب الأطفال وكيفية تشخيصة وعلاجه، قائلة إن العلاج يتكون من الأنسولين وهناك نوعان منه: نوع قاعدي ونوع سريع، لافتة أن التعايش الاّمن مع السكر في الاطفال لا يتحقق إلا بالغذاء الصحي المتوازن، التثقيب الطبي الدائم، التحليل اليومي المستمر والدعم النفسى.