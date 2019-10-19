طريقة عمل رغيف اللحم الفينو

رغيف اللحم، عبارة عن رغيف كامل مصنوع من العيش الفينو، كبير، داخله لحم مفروم، ملائم للعشاء، وكذلك يمكن تقطيعه للأطفال للمدرسة، وفيما يلي طريقة سهلة لإعداده: المقادير لحم مفروم بصل مقطع فلفل رومي مقطع ملعقة كبيرة صلصة كوب زيتون أسود مقطع كوب مشروم مقطع ملعقة كبيرة زيت زيتون رشة زعتر ملح وفلفل أسود Advertisements جبن شرائح رغيف خبز فينو أو باجيت كبير طريقة التحضير تخلط كل مكونات اللحم، وتتبل بالبهارات. يطع طرفي الخبز، وينزع منه اللب. يحشى اللحم داخل رغيف العيش. يلف الخبز في ورق فويل. يدخل الفرن لمدة ساعة، ثم يترك ليبرد. يقطع الخبز شرائح، ويمكن إضافة له شرائح الجبن على الوجه. يقدم مع تسييح الجبن، ويقدم ساخنا.

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