من الشيف شربيني.. طريقة عمل لحم بالجنزبيل والكرات

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365: نقدم لكِ عزيزتي طريقة عمل لحم الجنزبيل والكرات، على طريقة الشيفت شربيني، وفقا لـ"سي بي سي سفرة": المقادير - لحم شرائح - بصل - ثوم - زنجبيل - كرات - خل بلسمي - صويا صوص - مرقة - نشا Advertisements - سكر - ملح - فلفل أسود - زيت عباد الشمس - نودلز منقوعة في ماء طريقة التحضير - تبلي شرائح اللحم بالنشا ثم ضعيها في طاسة على النار وقلبيها حتى تحمر - قطعي البصل شرائح وضعيه في طاسة بها زيت على النار ورشي عليه سكر - ضيفي الكرات المقطع ثم ضيفي الثوم والجنزبيل المفروم - ضيفي اللحم المحمر واستمري في التقليب - ضيفي الصويا صوص والخل البلسمي وملح وفلفل أسود وقلبيها جيدا - ضيفي النودلز المنقوعة في الماء وقلبيها جيدا ثم قدميها

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