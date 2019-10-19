اليابان تضم 3 من أفضل عشر مدن في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ:
كشفت مجلة "كوند ناست ترافيلر" الأمريكية أن اليابان تضم ثلاث من أفضل عشر مدن على مستوى العالم.
وأوضحت المجلة، في عددها الأخير، أن المدن الثلاث هي طوكيو العاصمة وكيوتو وأوساكا، مشيرة إلى أن طوكيو تصدرت القائمة للعام الرابع على التوالي.
وأضافت أن كيوتو أحتلت المرتبة الثانية للعام الثانى على التوالى بينما صعدت أوساكا للمركز الخامس من المركز الثانى عشر.
وأوضحت منظمة السياحة الوطنية اليابانية أن هذه هى المرة الأولى التى توجد فيها ثلاث مدن يابانية بين بين المدن الكبرى.
وشارك في التصويت 600 ألف من قراء المجلة مع استبعاد المدن الأمريكية التى ضمتها قائمة منفصلة.
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