سفينة رحلات تضم أكبر لعبة ساقية دوارة

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ: تعتزم سفينة رحلات سياحية تدشين أكبر لعبة ساقية دوارة في العالم في عرض البحر.

وذكرت صحيفة "ديلى ستار" البريطانية أن السفينة التي تسمى "جلوبال دريم" يجرى حاليا بناؤها في ألمانيا، ومن المقرر أن تبدأ أولى رحلاتها فى عام 2021.

وقالت الصحيفة إن اللعبة الدوارة التي تبلغ 300 متر، ستكون الأولى من نوعها ، وستسمى "سبس كروزر" ويتم بناؤها حاليا بواسطة مورير رايدز.

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