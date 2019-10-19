أعراض تساقط الشعر.. الأسباب وطرق العلاج

تساقط الشعر من الأمراض التي تعاني منها كثير من الفتيات بمختلف فئاتهن العمرية، ويؤثر على ثقتهن بأنفسهن وجاذبيتهن، راغبات في الحصول على شعر مثالي كثيف.

وفيما يلي أعراض وأسباب وطرق علاج الإصابة بتساقط الشعر، وفقا لما ذكره موقعي mayo clinic وhealth line الطبيين:

أعراض الإصابة بمرض تساقط الشعر

- سقوط عدد كبير من خصلات الشعر عند تصفيفه.

- سقوط الشعر عند غسله بالماء.

- وجود خصلات على الوسادة عند الاستيقاظ من النوم.

أسباب الإصابة بمرض تساقط الشعر

- الإصابة باضطرابات في الهرمونات بسبب الحمل والولادة وإصابة الغدة الدرقية وانقطاع الدورة الشهرية لأسباب مختلفة.

- الاعتماد على تسريحات الشعر، التي تشد الخصلات بشدة، يسبب تساقط الخصلات، وقد يؤدي إلى ظهور أعراض مرض الثعلبة، المسبب لظهور فجوات واضحة في فروة الرأس.

- تسبب الآثار الجانبية للمكملات الغذائية وبعض الأدوية، تساقط خصلات من الشعر، مثل أغلب العقاقير المستخدمة في علاج الاكتئاب والنقرس والسرطان ارتفاع ضغط الدم والتهاب المفاصل.

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- التعرض لصدمة نفسية أو ضغط عصبي عالي يؤثرا سلبا على الجسم، مؤديا إلى تساقط الشعر.

- استعمال وصفات طبيعية للشعر، تحتوي على "زيوت ساخنة"، يمكن أن تسبب إلتهاب بصيلات الشعر، وتساقطه باستمرار.

علاج مرض تساقط الشعر

توجد مجموعة من الوصفات الطبيعية التي تساعد في الحفاظ على فروة الرأس، وتعالج مشكلة التساقط، أبرزها:-

الثوم وزيت الزيتون

نهرس عدة فصوص من الثوم، ثم نضيف القليل من زيت الزيتون إليها ونمزجهما جيداً، بعد ذلك نقوم بتسخين المزيج على النار لدقائق عدة، ثم ندلك فروة الرأس به بحركات دائرية، وندعه لمدة ثلاثين دقيقة ثم نغسله بالماء الفاتر، ونكرر هذه الخلطة ثلاث مرات في الأسبوع.

عصير الليمون

توجد فوائد الليمون على الشعر، لأنه يحتوى على نسبة عالية من فيتامين ج، وحمض الستريك مما يجعل منه مرطباً ومقو للشعر، فنخلط كميات متساوية من عصير الليمون، وحليب جوز الهند، وندلك فروة الرأس بحركات دائرية، ثم ندع المزيج لمدة خمس عشرة دقيقة، وبعد ذلك نغسله ونكرر هذه الخلطة بشكل يومي.

زيت الخروع

يساعد زيت الخروع على تحفيز نمو الشعر، فهو يشتمل على الأحماض الدهنية، فندلك فروة الرأس به قبل النوم، وندعه طوال الليل، وفي الصباح نغسله بالماء البارد، ونكرر هذه العملية مرة كل أسبوع.