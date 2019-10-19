صور.. تجمع أهل الفن في حفل زفاف نجل هاني شاكر.. والعروس بفستان "بيج"

احتفل الفنان هاني شاكر، الليلة، بحفل زفاف نجله في أحد الفنادق الكبرى بمحافظة القاهرة.

وأطلت العروس بفستان باللون الـ"بيج" وليس الأبيض، بدون أكتاف، طويل، ومنفوش.

كما اعتمدت على الشعر المنسدل، واختارت الـ"هير بيس" بدلًا من التاج، كما ارتدت طرحة طويلة.

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حضر حفل زفاف نجل الفنان هاني شاكر عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: لطيفة، بوسي شلبي، نبيلة عبيد، وفاء عامر، إلهام شاهين، ليلى علوي، خالد زكي، شريف منير، نيهال عنبر، هنادي مهنا، دينا الشربيني، وسهير شلبي.

وأحيا الحفل الفنان عمرو دياب، حيث بدأ حفل الزفاف بأغنية من أغانيه.

ونشرت سهير شلبي فيديو من حفل الزفاف، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت شلبي في الفيديو وهي ترقص على أنغام أغنية عمرو دياب "يتعلموا"، كما ظهر في الفيديو عددا من الفنانين الحاضرين.

ونشرت بوسي شلبي فيديو من الحفل ظهر به عدد كبير من الحضور منهم منى عبد الغني، ودينا الشربيني.

وكانت مصادر كشفت لـ"الوطن"، أن الفنان هاني شاكر أعد أغنية خصصها لزفاف نجله وتميزت دعوة الفرح بالكتابة الذهبية على اللون الأسود، داخل إطار مميز، ما أعطاها فخامة.