يصاب العديد من الأشخاص، وخاصة مع تغيرات الجو، والتعرض لبعض العدوى الفيروسية، لللإصابة بمرض الإسهال، المُسبب في إخراج "الُبراز" بشكل كبير، وبصورة سائلة في بعض الأحيان. وإليكِ أسباب الإسهال وعلاجه حسبما ذكرها موقع"WEbMD". العدوى الفيروسية قد تُسبب العدوات الفيروسية مثل الروتا، والبكتيرية مثل السالمونيلا، وعدوى القولون، حدوث الإسهال. العدوى الطفيلية مثل الجيارديا ويتسبب في حدوث الاسهال. التهاب الأمعاء. التهاب القولون التقرحي. الاضطرابات الهضمية المضادات الحيويةبعض المضادات الحيوية وبعض أدوية الحموضة وبعض أدوية علاج ارتجاع المرئ. Advertisements علاج الإسهال تناول القدر الكافي من المياه من مصدر نظيف أو عقب تصفيتها وغليها. تنظيف اللحوم والدواجن جيداً قبل الطهي. طهي اللحوم جيداً. تنظيف وتعقيم أسطح الطهي والتقطيع جيداً. غسل الفواكه والخضروات بشكل جيد قبل استخدامها. غسل اليدين قبل وبعد التعامل مع الطعام. غسل اليدين بعد استخدام الحمام، أو تغيير الحفاض، أو التعامل مع شخص مريض بمرض معدي. تطعيم الأطفال ضد فيروس روتا المُسبب للإسهال.

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