طريقة عمل النودلز الآسيوية

حضري لأطفالك النودلز الآسيوية، في المنزل، بدلًت من شراءها من الخارج، لضمان جودتها وصحتها، فضلًا عن مذاقها. مقادير النودلز الآسيوية مكرونة نودلز شرائح ستيك فصين ثوم مهروس زيت ذرة ملعقة ماء صويا صوص صوص باربكيو Advertisements جزر فلفل أخضر بصل أخضر مفروم فول سوداني مفروم طريقة تحضير النودلز الآسيوية قومي بسلق النودلز في ماء مغلي واتركيه على النار. شوحي قطع الاستيك فس الزيت مع الثوم، والصويا صوص، واتركيهما على النار. ضيفي لهم النودلز المسلوقة مع الباربيكيو صوص والجزر والفلفل الأخضر والبصل الأخضر وقلبي جيدًا. ضعي الفول السوداني على الوجه، وقدميها ساخنة.

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