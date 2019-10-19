بعد إنكار والدة أحمد صابر رواية خطيبته.. نورا: "قالي أنا اتجوزت وهجيب آدم عشان تشيليه"

بصوت مبحوح، وعينان غلبتها الدموع، قررت نورا سعيد، التي عُرفت مؤخرًا بـ "خطيبة أحمد صابر" بعدما انتشرت قصتهما على وسائل التواصل الاجتماعي، الرد على والدة خطيبها السابق، التي نفت خبر زواجه من أخرى، مُدعية أنه كان مختفيًا لحالته النفسية السيئة، قائلة: "أحمد لما رجع قالي إنه مكنش لا مختفي ولا مخطوف ولا أي حاجة من الحاجات دي، كدب عليا في الأول وفهمني إنه فاقد الذاكرة، وبعدها لقيته فاكر كل حاجة عادي".

وأضافت "نورا"، خلال بث مُباشر عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: "روحتله البيت أول ما عرفت أنه رجع، وفاجأة قالي أنا اتجوزت افتكرته بيهزر، وفهمته إني اضطريت أقلع الدبلة لأن الناس بتتكلم عني".

وتابعت: "كلمني بعدها وأول ما اتقابلنا قالي أنا ظروفي كانت وحشة، ونزلت الغردقة، مكنتش محبوس ولا مخطوف، وهناك اتجوزت واحدة كانت متجوزة قبل كدة وعندها بنت، ودلوقتي هي حامل".

وأضافت الفتاة باكية: "بيقولي أنا حاولت أخليها تجهض لكن منفعش، بس دلوقتي أنا هجيب آدم علشان تشيليه، ورجعت وخدت شقة في القاهرة في منطقة شبرا"، مطالبًا منها عدم التخلي عنه؟.

واستطردت: "أنا مكنتش هسيبه هو اللي سابني، ومكنتش هتكلم لكن والدته بتكذبني، وكان لازم أرد".

والدة أحمد تدافع عنه

وكانت "سمر محمود" والدة الشاب، خرجت منذ ساعات خلال "بث مباشر" مدافعة عن نجلها، نافية أمر زواجه، قائلة: "نورا مش خطيبته وقالعة الدبلة من خمس شهور.. وكانت بتدور عليه من غير صفة".

وطالبت السيدة بوقف الهجوم على نجلها.

Advertisements

يذكر أن قصة أحمد صابر ونورا، أصبحت الشغل الشاغل لمجموعات الفتيات المغلقة، متساءلات عن كواليس القصة، ولغز اختفاء أحمد صابر، حتى فجرت الفتاة مؤخرًا "صاعقة" مؤكدة أنه لم يك يمر بسوء أو مكروه، بل تركها وتزوج من أخرى.

قصة نورا وأحمد صابر

وكان أحمد صابر، طالب كلية الحقوق، اختفى عام 2017، بعدما أدعى خروجه لشراء بعض المستلزمات، تاركًا هاتفه بالمنزل، حسب رواية "خطيبته" لـ"الوطن"، حتى حررت محضر حينها رابع يوم من اختفائه برقم 4693 لعام 2017.

لتبدأ نورا رحلتها الشاقة عقب تحرير المحضر، والتي بدأت من منصات الـ سوشيال ميديا، بعدما طبعت صورته ولصقتها بشوارع الإسكندرية، وعمل العديد من الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، بحثًا عن دليل للوصول إليه.

ليعود "أحمد" في 30 سبتمبر 2019، دون أن يوضح سبب اختفائه، لتخرج "نورا" عن صمتها مؤكدة إنه تزوج من أخرى خلال فترة غيابة من خلال منشور عبر "الفيسبوك".

"سنتين بتدور عليه وفي الآخر طلع متجوز".. القصة الكاملة لنورا وأحمد صابر