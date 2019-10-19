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طريقة عمل التين المجفف في المنزل

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تهتم الأمهات بتقديم الفواكه المفيدة والصحية لأبنائهم، حفاظًا على سلامة أجسامهم، والتي يمكن تقديمها في صورة مجففة من باب التغير.

لذلك يقدم لكي موقع "هن" طريقة تجفيف التين بالمنزل، على طريقة الشيف  نجلاء الشرشابي، التي قدمتها في برنامجها على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير تجفيف التين بالمنزل

تين طازج

ملح ليمون

ماء مغلي

دقيق

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نشا

طريقة تجفيف التين بالمنزل

نقوم بوضع الماء على النار حتى الغليان ثم نضيف إليه ملح الليمون

ثم نقوم بوضع التين في الماء المغلي ونتركه يغلي قليلا ثم نصفيه

نقوم بفرد التين ونضغط عليه برفق ثم نتركه في مكان جيد التهوية لمدة 20 دقيقة مع التقليب.

بعد أن يجف تماما نقوم بتقليبه في النشا والدقيق ثم نحفظه في الثلاجة.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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